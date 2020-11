Am Freitagabend wurden in Italien eine nächtliche Ausgangssperre und in vier Regionen eine Rote Zone mit einem Teil-Lockdown eingeführt. Doch die Italiener zeigen wenig Bereitschaft, sich an die neuen Vorschriften zu halten. Wegen der sommerlichen Temperaturen am Wochenende stürmten Menschen in Rom, Neapel, Bari und Genua Parks und Grünflächen. In Neapel kam es entlang des Meeres zu Menschenansammlungen. Am Samstag wurde der bisher höchste Tageswert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.