Weltweit wurde die US-Wahl mit großer Spannung verfolgt. In vielen Staaten herrscht nach dem Zittersieg von Joe Biden Erleichterung. Den 77-Jährigen haben bereits Glückwünsche aus aller Welt erhalten. In einigen Staaten herrscht aber noch Vorsicht, da Amtsinhaber Donald Trump sich noch nicht geschlagen geben will.