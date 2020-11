Joe Biden will als nächster US-Präsident das tief gespaltene Land wieder einen. In seiner Siegesrede am Samstagabend streckte er seine Hände in Richtung vieler enttäuschter Trump-Wähler aus und versprach: „Ich bin als Demokrat gewählt worden, aber ich werde der Präsident des ganzen Landes sein und genauso hart für alle arbeiten, die mich nicht gewählt haben.“ Es sei Zeit, die Ära der Dämonisierung zu beenden.