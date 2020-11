Die Flyers Wels haben mit einem 86:79 (54:39) gegen Swans Gmunden das Oberösterreich-Derby in der Basketball-Superliga gewonnen. Dank ihres vierten Saisonsieges liegen die Welser nun punktegleich mit dem Lokalrivalen an der zweiten Stelle. Angeführt von Davor Lamesic konnten sie sich nach starken 40 Minuten sogar ein mageres Schlussviertel (10 Punkte) leisten. In Führung liegen weiter die Klosterneuburg Dukes, deren Auswärtsspiel in Kapfenberg coronabedingt verschoben wurde.