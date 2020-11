United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer war nach einem schwachen Saisonstart bereits in der Kritik gestanden. Ein Doppelpack von Bruno Fernandes (25., 32.) und der erste Treffer von Neuzugang Edinson Cavani (95., unten im Bild) entledigten ihn einiger Sorgen. Die „Red Devils“ hatten vergangenen Sonntag erstmals seit 14 Jahren in der Liga daheim gegen Arsenal verloren (0:1) und sich dann am Mittwoch in der Champions League mit 1:2 beim türkischen Außenseiter Istanbul Basaksehir blamiert.