Tolle Fernsicht

Auf den Bergen herrschen traumhafte Bedingungen, die besonders temperaturmäßig nicht an Anfang November erinnern. Und Wanderer dürfen außergewöhnliche Fernsicht erwarten. „Die sollte bis zu 150 Kilometer weit reichen“, sagt Salmi. Diese Aussichten in Kombination mit den milden Temperaturen in der Höhe laden geradezu ein, Wanderungen zu unternehmen. Der Göfelesee bei Obtarrenz, den wir diese Woche im Tourentipp „Nix wie los“ präsentierten, bietet sich etwa als ideales Ziel an.