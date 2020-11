Am 14. Dezember stimmen die Wahlleute ab. Der neue US-Kongress wird erstmals am 3. Jänner zusammentreten. Am 6. Jänner wird im Kongress - dem US-Parlament - das Ergebnis verlesen werden. Erst dann ist amtlich, wer die Wahl gewonnen hat. Normalerweise nimmt der scheidende Präsident an der Vereidigung seines Nachfolgers teil, die immer am 20. Jänner vor dem Kapitol in Washington stattfindet.