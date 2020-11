Eine coole Sache, die voll eingeschlagen hat - die Kunden reißen ihm den Reis aus der Hand, sein Selbstbedienungsladen (in Dietzen 45), in dem es auch Kürbiskernöl, Quinoa, Buchweizen und passende Rezepte dazu gibt, wird seither häufigst besucht. Fröhlich: „Wir merken auch in der Familie, dass wir uns, seit wir Reis, Quinoa und sogenannte Superfoods anbieten, ganz anders ernähren. Viel weniger Fleisch, viel mehr von diesen köstlichen, gesunden Produkten.“ Auch in 200 Geschäften gibt’s den Fröhlich-Reis schon. Für Ewald das größte Kompliment: „Wenn ihn einer isst und sagt, es kommt ihm kein anderer Reis mehr ins Haus - das hat schon was.“ Wir durften Sushi aus Fröhlichs Reis verkosten. Ein kulinarischer Hochgenuss!