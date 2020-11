Der erfahrene Weidmann Hans Ebner hat bereits mehrere Hundert Kärntner Jäger beim Hofwirt in Villach ausgebildet: „Ich bin seit 45 Jahren für Villach als Ausbildungsleiter bestellt.“ Jagdkurse sind zeitintensiv, lehrreich und vor allem nichts, was man einfach so nebenbei macht. „Wir lehren Interessierten die Zusammenhänge in der Natur. Das Interesse ist groß, weil gerade in unserer digitalisierten Zeit immer mehr Menschen zurück zur Natur wollen“, erklärt Ebner.