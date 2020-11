Mit 75 zu 69 Delegiertenstimmen hatte, wie berichtet, Petschnig gegen Herausforderer Géza Molnár (36) knapp die Nase vorne behalten. „Die Basis hat entschieden. Jetzt gilt der inhaltlichen Arbeit im Land volle Konzentration.“ Mit dieser Botschaft gratulierte FPÖ-Bundeschef Norbert Hofer dem neuen Landesobmann. Hofer wünscht sich eine funktionierende Organisation und mehr Ortsgruppen, um bei den Gemeinderatswahlen 2022 an frühere Erfolge anschließen zu können. „Um das zu erreichen, brauchen wir keine Revolution, sondern sollten in Ruhe das aufbauen, was einige wenige der Partei genommen hatten“, sagt Petschnig. Die Kampfabstimmung am Freitag, begleitet von heftigen Turbulenzen und deftigen Worten, war für ihn eine Richtungswahl. Nun solle sich die FPÖ auf alte Stärken besinnen, betont er. Als Stellvertreter steht ihm Thomas Karacsony aus Rechnitz zur Seite.