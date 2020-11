„Jedem Hinweis wurde nachgegangen“

Allein von 20 bis 21 Uhr gingen (neben den rund 22.000 übermittelten Fotos und Videos) 540 Notrufe ein. Im Vergleich: Am Tag zuvor waren es in dieser Zeitspanne 104. „Jedem einzelnen Hinweis wurde nachgegangen - es wusste zu diesem Zeitpunkt ja niemand, wie viele Täter tatsächlich unterwegs sind“, so Innenministeriumssprecher Harald Sörös zur „Krone“. Viele der Notrufe erwiesen sich zum Glück als falsch. Meist wurden die teils in Zivilkleidung eingesetzten Polizisten als Verdächtige angesehen.“