Zwei Müllcontainer und eine Papiertonne brannten am Freitag in Salzburg-Elisabethvorstadt und in Eberhard-Fugger-Straße. Nur einen Tag später standen Tonnen in der St. Julien-Straße und in der Hans-Webersdorfer-Straße sowie je ein Container in Itzling und in Gnigl in Flammen. Zumindest bei den letzten Bränden stehen Jugendliche als Tatverdächtige fest.