Eine ältere Person, angelehnt am Fahrbahnrand an den Leitpflock: Diese zufällige Beobachtung ließ einem Autolenker in Bergland im Bezirk Melk keine Ruhe. Der Lenker kehrte um, doch plötzlich war der möglicherweise verletzte Mann spurlos verschwunden. Der Zeuge schlug Alarm, eine Suchaktion wurde eingeleitet.