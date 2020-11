Das Bakterium „Yersinia pestis“ wurde im 14. Jahrhundert vom Floh auf den Menschen übertragen. Es folgte eine der heftigsten Pandemien der Geschichte, 200 Millionen Menschen starben am „Schwarzen Tod“. Es fehlte an Medizin, bekämpft wurde das Sterben mit stillen Gebeten und kalten Bädern. Schuld an der Seuche, so dachte man damals: schlechte Luft und zornige Götter.