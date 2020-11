Die meisten Anzeigen in Wien

Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen gab es mit 37 Anzeigen die meisten in Wien, gefolgt von 13 in Niederösterreich und zwölf in der Steiermark. Jeweils elf Anzeigen wurden in Oberösterreich, Salzburg und Tirol ausgestellt, fünf waren es in Vorarlberg und zwei in Kärnten.