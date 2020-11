Hotelzimmer als Büro?

Wohl kein Allheilmittel, aber ein spannender Ansatz: „Wir müssen umdenken und auch Alternativen für den Wintertourismus finden. So können beispielsweise Beherbergungsbetriebe für Homeoffice-Räumlichkeiten verwendet werden“, erklärt dazu Siegfried Walch, verantwortlicher Projektleiter am MCI. Besonders für die städtische Bevölkerung in engen Wohnverhältnissen könne damit eine passende Alternative entstehen.