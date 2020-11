Was haben einige bekannte Tiroler Skiorte in diesen Tagen gemeinsam? Die zweite Corona-Welle ist bisher nicht über sie hinweggeschwappt, die Zahlen liegen im Gegensatz zum tirolweiten Trend am Boden. Mit Stand Sonntagmittag waren etwa folgende Orte ganz oder beinahe Covid-frei: Ischgl (0 Fälle), Galtür (0 Fälle), Serfaus (0 Fälle), Gerlos (0 Fälle), Berwang (2 Fälle), St. Anton (2 Fälle). Hinzu kommen etliche Osttiroler Wintersportgemeinden mit ähnlich erfreulichen Zahlen.