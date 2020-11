„Entweder gleich 35 Euro zahlen oder morgen 50“

Völlig zerknirscht und mit einem Erlagschein in der Hand fiel er seiner Mutter in die Arme. „Entweder gleich 35 Euro zahlen oder morgen 50“ - auch diese Botschaft hatte man ihm mit auf die (Heim-)Reise gegeben. „Wir wissen einfach nicht, wo der Fehler lag. Mein Sohn will jetzt gar nicht mehr mit den Öffis fahren“, ärgert sich die Feldkirchnerin. Die Holding Graz reagierte am Samstag aber rasch - und gewährte Kulanz.