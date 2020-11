Schrebergärten geplündert

Weiters gelangten Täter in der Zeit zwischen 5. und 6. November in Traun, St. Dionysen, in eine Schrebergartenanlage. In zehn nebeneinanderliegenden Schrebergärten wurden Einbrüche in Gartenhütten und Geräteschuppen verübt, wobei jeweils die hölzernen Türen entweder mit einem Hebelwerkzeug aufgezwängt oder die Vorhängeschlösser auf unbekannte Weise entfernt und diese mitgenommen wurden. Aus den Gärten, Schuppen und Hütten stahl die unbekannte Täterschaft diverses Werkzeug wie Akkuschrauber, Winkelschleifer, Stichsägen, Motorsägen sowie aus einem Schuppen 15 Angelruten.