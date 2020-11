Die Siedlung in Traunkirchen könnte von großer Bedeutung gewesen sein – darauf weisen auch Grabbeigaben von hoher Qualität hin, die an vielen Fundorten in der Gegend bereits früher entdeckt worden sind. Etwa verzierte Hohlwulstringe, die in Frauengräbern lagen. Da sich die Kulturschichten vom Land bis in den See erstrecken, braucht es neben Georadar-Untersuchungen und geomagnetischen Messungen an der Oberfläche auch Experten, die unter Wasser arbeiten können. Dabei konnten die Taucher dieses Mal rund um den Anlegesteg in Traunkirchen diverse Hölzer lokalisieren, auch Keramikscherben wurden neben den bedeutenden Bohrkernen geborgen.