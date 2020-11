Der schreckliche Terroranschlag von Wien hat das Thema Sicherheit auch in Oberösterreich wieder nachdrücklich in den Fokus gerückt. Wir haben bei Energie AG und Linz AG nachgefragt, wie sicher sensible Bereiche wie Energieversorgung und Wasser bei uns im Land eigentlich sind. Liest man deren Antworten, so sollte bei uns eigentlich überhaupt nichts schief gehen können...