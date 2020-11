Am 11. November wird es am Kitzsteinhorn einen Gedenkgottesdienst geben, an dem aber wegen der Corona-Richtlinien viele Überlebende und Angehörige gar nicht teilnehmen werden können. Auch der Steyrer Hans Ressler, der nur zufällig nicht in der Unglücksbahn gesessen hatte und sechs seiner Skilehrer-Freunde im Inferno verloren hatte, wird nicht vor Ort ihrer gedenken können.