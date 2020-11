Könnte zu Konflikten führen

Die Polizei lobt die rasche Reaktion, so auch der Welser Bürgermeister Andreas Rabl: „Ich unterstütze die Bildungsdirektion und die Schule in ihrem Vorgehen. Die Verharmlosung solcher Taten trägt dazu bei, dass nicht entschieden genug dagegen vorgegangen wird. Wir brauchen schnell einen Maßnahmenplan gegen den radikalen Islamismus.“ In der Schule selbst habe man niemanden anschwärzen oder schaden wollen, trotzdem sei man der Meinung, dass Haltungen dieser Art mit der Arbeit in einer öffentlichen Schule nicht vereinbar sind. Denn dies könne zu Konflikten führen, die man in einer Schule nicht brauchen könne.