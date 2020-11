Steuern sparen und Förderungen erhalten

Dazu bedürfe es aber auch geeigneter Instrumente des Bundes, insbesondere von den Ressorts Gewessler und Blümel. Achleitners Vorschläge dazu im Brief an die beiden lauten so:

- Abrisskosten sollen in dem Jahr, in dem der Abbruch eines leer stehenden Gebäudes für eine entsprechende Nachnutzung erfolgt, zur Gänze steuerlich absetzbar sein.

- Die im aktuellen Regierungsprogramm bereits fixierte Bundesförderung für die Nachnutzung von Brachflächen soll so rasch als möglich umgesetzt werden