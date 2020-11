Der vierjährige Collin aus Wels ist ein fröhliches Kind. Sobald er mit Autos spielen kann, ist er glücklich. Er schiebt sie vor und zurück, macht Motorengeräusche nach. Dabei fällt nicht auf, dass seine sprachliche und motorische Entwicklung nicht der anderer Kinder seiner Altersstufe entspricht. Dass er überhaupt am Leben ist, grenzt für Mutter Sandra an ein kleines Wunder. „Er ist meine ganze Freude“, sagt die Alleinerzieherin, nimmt Collin in den Arm und küsst ihn. Im Juni 2016 hatten Ärzte der schwangeren Welserin diagnostiziert, dass ihr Ungeborenes über die Nabelschnur nicht mehr versorgt werde, auch eine Schwangerschaftsvergiftung wurde befürchtet. „Mit einer Not-OP hat man Collin auf die Welt geholt. In der 24. Schwangerschaftswoche – er war erst 30 Zentimeter groß und 500 Gramm schwer“, erinnert sich die Mama. 7 Wochen lang musste sie dann noch um sein Leben bangen.