Hacker: „Können Kindergärten und Schulen offenhalten“

Gesundheitsstadtrat Hacker zeigte sich überzeugt, dass die Werte bestätigen, dass Corona keine Kinderkrankheit ist: „Auch wenn wir Wien in den Kindergärten und Schulen eine Handvoll mit Corona infizierten Kinder gefunden haben, dann müssen wir in Bezug auf die steigende in der Gesamtbevölkerung sehen. Wir können daher mit großer Sicherheit unsere Schulen und Kindergärten weiter offenhalten. Wir sind in dieser Frage mit dem Bildungsminister ganz einer Meinung.“