Das war eigentlich alles ein Wahnsinn! Davor lief es bei mir nicht rund. Ich fuhr sechs Europacuprennen an vier verschiedenen Orten in nur zehn Tagen. Disziplinenwechsel und Absagen, das war dann einfach zu viel. Vor Narvik war ich dann noch zwei Tage zuhause in Lech. Das hat mir so viel gegeben, dass ich komplett befreit nach Norwegen geflogen bin. Dort ist es dann auf einmal wieder perfekt gelaufen. Das habe ich im letzten Winter gelernt: Es geht in beide Richtungen schnell. Skifahren lernt und verlernt man nicht in ein paar Tagen.