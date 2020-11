„Dabei haben bereits zwölf Unternehmen ihren Bedarf in den kommenden fünf Jahren mit etwa 550 Nachwuchskräften im Bereich Leistungselektronik beziffert, davon etwas mehr als die Hälfte in Österreich“, so der Landeshauptmann. Auch viele weitere Unternehmen würden einen hohen Bedarf an entsprechend ausgebildeten Fachkräften angeben.