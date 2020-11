Retten, was zu retten ist! So das Motto der ICE-Liga, die nach den vielen Corona-Absagen ab 18. Dezember zurück in die Spur, wieder in den ursprünglichen Spielplan will. Ambitioniert. Und nicht ohne Folgen: Von 8. November bis 16. Dezember steigt bis auf eine Ausnahme (16. November) jeden (!) Tag zumindest ein Spiel.