Er ist die neue Zaubermaus in Hartberg! Mit 1,65 Metern sorgt Neo-Regisseur Sascha Horvath für kreative Momente im Spiel des Fußball-Bundesligisten. Vor dem heutigen Auswärtsmatch in Ried sprach der Neuzugang mit der „Steirerkrone“ über seine Größe, seine Zeit in Deutschland und das „kleinste Mittelfeld der Liga“.