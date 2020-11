Und auch Koalitionspartner ÖVP findet kritische Worte: „Die Budgetwahrheit ist eines der höchsten Prinzipien in der Finanzpolitik, sie darf von niemandem uminterpretiert und ausgehöhlt werden. Wer an diesem Prinzip rüttelt, gefährdet unsere Demokratie in den Grundfesten“, stellte ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler fest.