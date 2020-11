Von gestern, Freitag, auf heute, Samstag, gab es in Kärnten 457 Neuinfektionen. Zudem sind seit Freitag zwei Frauen im Alter von 90 bzw. 89 in Klagenfurt an Covid-19 verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Todesfälle in Kärnten auf 38.