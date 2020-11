Die Verschärfungen zielen darauf ab, bei Vorliegen bestimmter Straftatbestände die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Nach derzeitiger Gesetzeslage ist das nämlich nicht möglich. Es hat bekanntlich ein Verfahren beim Wiener Magistrat gegeben, um dem späteren Attentäter mit Doppelstaatsbürgerschaft die österreichische zu entziehen, weil dieser den Versuch unternommen hatte, sich dem IS in Syrien anzuschließen. Da man ihm keine aktive Teilnahme an Kampfhandlungen nachweisen konnte, war die Aberkennung rechtlich nicht möglich. „Hier muss das Gesetz geändert werden“, fordert Leichtfried.