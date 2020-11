Gleichzeitig ein unverdientes Lob (Gigant) für Rapid, aber wenigstens lebt die Aufstiegschance (Top 2) in der Gruppe B der Europa League weiter. UndKühbauer verspricht: „Wir werden in Irland ein anderes Gesicht zeigen.“ Beim „Rückspiel“ am 26. November, nach der Länderspiel-Pause.