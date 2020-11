Lange hatte es für die Austria in Altach wenig bis gar nichts zu holen gegeben, in den Kalenderjahren 2016, 2017, 2018 und 2019 hatte es nur zu zwei Unentschieden gereicht (1:1, 2:2), fünf Niederlagen gesetzt (0:1, 1:5, 0:3, 0:1, 0:2). Doch dann kam der 30. Juni 2020 - und der sorgte bei Violett für ein lange nicht gekanntes Erfolgserlebnis. 2:1-Sieg in Altach, Tore Sax und Edomwonyi.