Tödliches Bergdrama am Freitag in den Stubaier Alpen in Tirol! Ein 31-jähriger Deutscher stürzte beim Abstieg vom Roßkogel im Gemeindegebiet von Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land) über steiles Gelände ab und kam dabei ums Leben. Kurz zuvor habe der Mann noch mit seiner Ehefrau telefoniert. Am Abend wurde seine Leiche von Bergrettern in einer Rinne entdeckt.