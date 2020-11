Damit haben die Jungbullen nicht gerechnet! Ausgerecht die heuer bisher so schwachen Amstettener fügten den Salzburg-Fohlen in der 2. Liga die erste Saisonniederlage zu. Die Niederösterreicher beendeten damit Lieferings Megaserie von 16 ungeschlagenen Spielen in Serie. Grundstein für den Auswärtserfolg war die extreme Effektivität der Gäste.