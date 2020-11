Gewaltige 2. Welle. Eine Herkulesaufgabe ist auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie, die in Österreich immer mehr außer Kontrolle gerät - nur noch ein Viertel der Fälle lässt sich zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. „Die zweite Welle ist stärker und gewaltiger“, gestand Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Freitag. An einem Tag, an dem mit 6424 zwar keine neue absolute Rekordzahl an Neuinfektionen vermeldet wurde. Aber die bisher weitaus höchste Zahl an Covid-19-Todesopfern. 72 Todesopfer - doppelt so viele wie zwei Tage davor, viel mehr als in den härtesten Zeiten der ersten Welle im März und April. Die aktuelle Entwicklung, so der Gesundheitsminister, lässt vor allem für Mitte November Schlimmes befürchten. Verschärfungen des Lockdowns stehen im Raum. Was uns da noch blüht?