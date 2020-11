Konstantin Kerschbaumer hat am Freitagabend seinen ersten Saisontreffer in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der 28-jährige Offensivspieler sorgte beim 4:1-Heimsieg seines 1. FC Heidenheim gegen die Würzburger Kickers in der 90. Minute als „Joker“ aus kurzer Distanz für den Endstand.