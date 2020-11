Jürgen Melzer hat mit seinem französischen Partner Edouard Roger-Vasselin am Freitag beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris-Bercy das Doppel-Halbfinale erreicht. Das als Nummer acht gesetzte Duo besiegte die kurzfristig gebildete Paarung Oliver Marach/Rohan Bopanna (AUT/IND) mit 6:0, 7:6(6) und tat damit einen großen Schritt in Richtung Teilnahme an den ATP-Finals ab 15. November in London.