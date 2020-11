Mancini habe sich in häusliche Quarantäne begeben, teilte der italienische Fußball-Verband (FIGC) am Freitag mit. Der 55-Jährige habe keine Symptome gezeigt. Der routinemäßige Test war im Hinblick auf das Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen Estland und die Nations-League-Partie gegen Polen am 15. November erfolgt.