Mit Tipps vom „Bomber“

Der 180-cm große Angreifer durchlief sämtliche ÖFB-Nachwuchsauswahlen, war außerdem in der U16-Akademie Schützenkönig, wurde aber auch durch mehrere Verletzungen (darunter schwere wie ein Kreuzbandriss) in der Entwicklung etwas gehemmt. „Er ist ein sehr dynamischer Spieler, mit gutem Tiefgang und vorm Tor unglaublich effizient. Nur wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, muss er sich noch verbessern“, so Semlic. In 229 Minuten hat er in der Zweiten Liga bisher allerdings erst einmal (gegen Klagenfurt) getroffen, aber immerhin drei Assists verbucht. Doch vom „echten Schwarzen“ (der seit der U12 bei Sturm war) wird mehr erwartet - viele sehen in ihm einen Nachfolger von Mario Haas: „Und vom ’Bomber’ hat er viel gelernt, schmunzelt Semlic, “denn Haas war in der Akademie sein Individualtrainer."