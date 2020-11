Es geht bergauf, es geht bergab. „An einem Tag hat man Hoffnung, glaubt, die Therapie schlägt an und man kann den Patienten vom Tubus nehmen – und am nächsten wird es wieder schlechter statt besser“, beschreibt Walter Hasibeder, Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin, den Therapieverlauf von Menschen, die schwer an Covid-19 erkrankt sind. Die Sinuskurve der Erkrankung – sie ist vor allem eine Achterbahnfahrt für das Personal.