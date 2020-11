Jubel, Trubel, Heiterkeit

Am Ende fielen sich Freund und Feind in die Arme, Präsident Kartnig wurde in der türkischen Kabine abgebusselt und selbst der stoische Trainer-Maestro Ivica Osim feierte den Einzug unter die Top-16 Europas mit der Mannschaft bis vier Uhr früh.Die Heimkehr war ein Triumphzug - am Grazer Flughafen steppte der Bär, die schwarz-weißen Fans waren in Ekstase.