Heute, Samstag, wollte man das erste Heimspiel nach vier Auswärtsrunden in der Volley League Women gegen Hartberg nützen, um die in Tirol gestoppte Siegesserie wieder aufzunehmen, dann am Sonntag Sokol/Post, schon einmal im Liga-Krimi auswärts 3:2 in die Knie gezwungen, aus dem Cup werfen und so ins Halbfinale aufsteigen. Soweit der Schlachtplan der Salzburger Volley-Girls. Bis Freitag Vormittag.