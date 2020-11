„Eta“ traf erstmals am Dienstag als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie in Nicaragua aufs Land und zog dann über Honduras bis nach Guatemala weiter. Dort wurde alleine in einem Dorf 100 Menschen von einem Erdrutsch begraben. „In diesem Moment rechnen wir (…) nach nicht offiziellen Zahlen damit, dass mehr oder weniger 150 Tote zu verzeichnen sind“, sagte der Präsident des mittelamerikanischen Landes, Alejandro Giammattei, in einer Pressekonferenz am Freitag.