Sechs Jahre lang soll der vermeintliche Arzt laut Polizei in der Südsteiermark ordiniert haben. Dabei hat er all das gemacht, was eben auch echte Hausärzte so machen - der 59-Jährige hat Impfungen verabreicht, Schmerzbehandlungen durchgeführt, ärztliche Bestätigungen ausgestellt und sogar kleinere operative Eingriffe gemacht. Bei einer Hausdurchsuchung in seiner „Praxis“ in Kitzeck haben Ermittler des Landeskriminalamts gestern Jacken des Roten Kreuz, Notarzt-Schilder und im Auto des Südsteirers sogar ein Blaulicht sichergestellt.