Es ist 5.28 Uhr, ich bin tief im Land der Träume. Ein lautes Geräusch weckt mich unsanft - es ist der Pager der Feuerwehr. In Sekundenbruchteilen bin ich hellwach, funktioniere von nun an wie ein Roboter. Ein Griff zum Gewand - und ab ins Auto. Auf der Fahrt kreisen meine Gedanken, denn ich weiß nicht, was mich diesmal erwarten wird.