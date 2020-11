Nach dem ersten Massentest in der Slowakei mussten sich über 38.000 Personen in Quarantäne begeben. Wie die Regierung in Bratislava bekanntgab, soll nun zum zweiten Mal ein großer Teil der 5,5 Millionen Einwohner des Landes einem Antigen-Schnelltest unterzogen werden. Die Teilnahme an der beispiellosen Aktion ist formell freiwillig - jenen, die keinen Test abgeben, droht jedoch eine rigorose Ausgangssperre.