Dieses Bild ist brisant, ein historisches Zeitdokument. Das Ereignis dahinter ist eines von jenen Ereignissen, bei denen jeder im Land noch genau weiß, was er gerade gemacht hat, als es geschah. Das Informationsbedürfnis ist hoch, Aufklärung geboten. Es gilt zu zeigen, was passiert ist, wie wir es bewältigen. In der Eile passieren auch Fehler, wie das Gerücht einer Geiselnahme auf der Mariahilfer Straße, von einem anerkannten Investigativ-Journalisten etwas voreilig getwittert. Er hat sich dafür entschuldigt, sehr ordentlich.